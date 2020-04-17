دولة خليجية تتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

17 أبريل 2020 - 09:17 ص

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها ستقوم بكفالة ورعاية أسر المتوفين بسبب فيروس"كورونا" المستجد من جميع الجنسيات والمقيمين في الدولة، تحت شعار مبادرة " أنتم بين أهلكم ".

و أشار الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة إلي أن المبادرة تجسد حرص الهيئة علي مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب "كورونا" و محاولة الوقوف إلي جانبها في ظروفها الراهنة وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، لافتا إلي أن الهيئة ستوفر كافة المتطلبات التي تحتاجها تلك الأسر، حسبما نشرت"صدي البلد".

وأضاف "الفلاحي" أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من تفشي فيروس"كوفيد 19" علي مستوي الدولة، ويوجه تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس.