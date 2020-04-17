  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

"الوزراء" ينفى 7 شائعات عن كورونا

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

مفاجأة.. قصة حب بين رونالدو وكارداشيان قبل10 سنوات

الغندور

هجوم عنيف من "الغندور" ضد بيومي فؤاد

تركي آل الشيخ

من المقصود.. آل الشيخ في رسالة مؤثرة: وكّل الله ماهتموت قبل عمرك

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

معتز عبد الفتاح

معتز عبدالفتاح: كورونا امتحان عالمي نجحت فيه الصين

.ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

شاهد..ترامب ينشر فيديو حذفته " بيلوسي".. ويصفها بالمجنونة

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

أكاديمي يمني شهير لضاحي خلفان: " يا أمة ضحكت"

محمد سعد كندهلوي زعيم جماعة التبليغ في الهند

زعيم التبليغ والدعوة متهم بالقتل.. تسبب في تفشي كورونا

شوبير

بالأسماء.. "شوبير" يكشف صفقات الأهلى الصيفية

دولة خليجية تتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

عرب وعالم

دولة خليجية تتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات
دولة خليجية تتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أزمة توابيت في بريطانيا مع تزايد أعداد ضحايا كورونا

#

رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

#

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

#

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

الامارات

فيروس كورونا

#اخبار الامارات

كوفيد 19

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها ستقوم بكفالة ورعاية أسر المتوفين بسبب فيروس"كورونا" المستجد من جميع الجنسيات والمقيمين في الدولة، تحت شعار مبادرة " أنتم بين أهلكم ".

و أشار الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة إلي أن المبادرة تجسد حرص الهيئة علي مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب "كورونا"  و محاولة الوقوف إلي جانبها في ظروفها الراهنة وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، لافتا إلي أن الهيئة ستوفر كافة المتطلبات  التي تحتاجها تلك الأسر، حسبما نشرت"صدي البلد".

وأضاف "الفلاحي"  أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من تفشي فيروس"كوفيد 19" علي مستوي الدولة، ويوجه تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تدوينة مثيرة لجابر القرموطي : جاءتني هذه الرسالة
» الإفتاء توجه تحية للجيش الأبيض: أطباء مصر الأكثر كفاءة
» الصين توضح حقيقة إخفائها معلومات عن "كورونا"
» شاهد.. براد بيت يبكي علي الهواء لهذا السبب
» غادة عبد الرازق: إيقاف تصوير الدراما خراب بيوت
» أول تحرك من «النقاز» ضد تصريحات مرتضى منصور
» الصحة العالمية تحذر 10 ملايين إصابة بـ"كورونا" في القارة السمراء
» بدولة عربية.. مخطط إرهابي عن طريق العطس البصاق بين أفراد الأمن
» خرق الحظر ليزور كباريه.. عقوبة لبرلماني في هذه الدولة
» أستراليا: قيود كورونا قد تمتد لعام آخر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية