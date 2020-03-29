» ألمانيا.. عدد مصابي كورونا قد يتخطى أجهزة التنفس

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المصريون ووكالات

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حذر مسؤول طبي ألماني، من تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا، عدد أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفيات البلاد.
جاء ذلك على لسان لوثار ويلير، رئيس معهد "روبرت كوتش" الطبي، التابع للحكومة الألمانية، في حوار أجراه مع صحيفة "فرانكفورت العامة" المحلية، الأحد.
وقال ويلير "هناك احتمال تجاوز أعداد المصابين بالفيروس، أعداد أجهزة التنفس الاصطناعي في البلاد"، داعياً إلى "أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار".
وأضاف: "يتوجب تهيئة المستشفيات بأفضل شكل ممكن.. ورفع الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة إلى الضعف على الأقل"؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مصابي "كورونا".
وشدد ويلير على أن بلاده "لا زالت في بداية الوباء"، داعياً إلى أخذه على محمل الجد.
وبحسب معطيات دائرة الإحصاء الألمانية، فإن البلاد تضم 28 ألف وحدة عناية مركزة.
وأشار ويلير إلى عدم العثور بعد على لقاح أو علاج للفيروس، مشدداً على أهمية الحجر الصحي في مكافحة انتشار كورونا.
وحتى مساء الأحد، سجلت ألمانيا 60 ألفا و659 إصابة بالفيروس، توفي منهم 482، وتعافى 9 آلاف و211.
وإجمالًا أصاب الفيروس أكثر من 702 ألف في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 149 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. -

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