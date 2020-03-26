صيغة جديدة لأذان الجمعة

26 مارس 2020 - 02:40 م

غيرت وزارة الأوقاف صيغة أذان الجمعة، بسبب غلق المساجد تلاشيا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبالصيغة التالية:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

جدير بالذكر أن جميع المساجد والكنائس مغلقة، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصلين.