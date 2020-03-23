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"ورق الكرنب".. أوراق سحرية لعلاج هذه الآلام

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الكرنب
الكرنب
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متابعات- أمينة عبد العال

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فوائد سحرية للكركم لعلاج هذه الأمراض

القرفة

الكركم

ورق الكرنب

يعتبر الطب القديم زاخرا بالعديد من الوصفات الباهرة لعلاج الكثير من الأمراض باستخدام أعشاب ونباتات طبيعية، ولأن آلام المفاصل من أكثر الشكاوى الطبية التي يعاني منها الناس وغالبيتهم من النساء فإن التقرير التالي يوضح العديد من العلاجات الطبيعية القادرة علي المساعدة في علاجها.

ومن أهم هذه النباتات الطبيعية التي تعمل علي علاج هذه الالتهابات هو "ورق الكرنب"، الذي له قدرة كبيرة على تهدئة المفاصل المؤلمة فهو يعتبر مضادا للالتهابات وتم اختبار فاعليته في الطب الشعبي قديما وحديثا اكتشف الطب الحديث أن له فاعلية كبيرة في علاج هشاشة العظام.

ويتم استخدامه من خلال نزع الجذع الصلب منه ولف الأوراق في ورق فويل ثم يتم وضعها في الفرن لبضع دقائق لتسخينها ثم يتم لفها علي الجزء الملتهب عن طريق لفها بضمادة شاش ذاتية اللصق ثم تغطية الكمادة بالكامل بغلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم وتركها لمدة ساعة علي الأقل أو تركها طوال الليل.

وهناك أيضا "الكركم" الذي يمكن استخدامه لعلاج الالتهابات أيضا من خلال عمل مشروب منه بملعقة من مسحوقه علي كوب لبن دافئ ويشرب في المساء وبتناوله باستمرار يعمل علي تخفيف الألم حسب الطب التقليدي الصيني.

ومن الممكن أيضا شرب القرفة من خلال كوب من الماء الساخن مع معلقتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة  وشربه مرة في الصباح ومرة فيالمساء.


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