  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

الصحة: وفاة 4 أشخاص وتسجيل 33 حالة جديدة بـ"كورونا"

ارشيفية

الجو حر بكرة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

اللواء الراحل

عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

صلاح وكلوب

ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

كورونا

علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

أمير الكويت

أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

وزيرة الصحة

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

الجامع الأزهر

«الأزهر للفتوى»: «مَن لَازَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد»

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

«الأزهر للفتوى»: «مَن لَازَم بيتَه وقت الوباء له أجر الشَّهيد»

الحياة السياسية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الأزهر للفتوى" يقدم 10 نصائح لمصلي الجمعة

#

حكم تعقيم الأماكن العامة والمساجد بالكحول.. الإفتاء تجيب

#

قوافلُ "الأزهر للفتوى" تواصل فعاليتها في المنصورة

#

«الأزهر العالمي للفتوى» يسلم جوائز "عيد الأضحى"

ناشد مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية أبناء الشَّعب المصري كافَّة بضرورة تحمّل مسئولياتهم إزاء الظَّرف الرَّاهن، والحِفاظ على سَلامتهم وسَلامة غيرهم.

وتابع أنه يُفتي بوجوب لُزوم المنازل هذه الأيام إلَّا لضرورة، ويُبشِّر من قعد في بيته صابرًا راضيًا بقضاء الله وقت انتشار الوباء بأجر الشَّهيد وإنْ لم يمُتْ بالوباء؛ لقول سيدنا رسول الله ?: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» [أخرجه أحمد].

 وأضاف، كما يُفتي بحرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن المَسئولين والأطبَّاء؛ لمَا في ذلك من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، قال ?:  «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ» [أخرجه الترمذي].

مؤكدا، على أن الشَّرع الشَّريف قد جعل حفظ النَّفس مقصدًا من أعلى وأولى مقاصده؛ فقال الحقُّ سبحانه في إحياء النَّفس: {..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..} [المائدة:113].

وأشار، إلى أن الشرع حرَّم إهدارها، وتعريضها لمواطن الهَلَكة؛ فقال سُبحانه: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:195].

واختتم المركز بيانه الذي نشره عبر صفحته بالفيس بوك، لا يخفي على أحدٍ الآن خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسرعة انتشاره، وحجم الضَّرر المترتّب على استخفاف النّاس به، والتَّساهل في إجراءات الوقاية منه، فضرر الفيروس الذي قد يصل إلى الوفاة -لا قدَّر الله- لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، ورسول الله  ? يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» [أخرجه الحاكم]. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «أين تُصلَّى الجَنَائز في ظلِّ غلق المساجد؟.. الأزهر يجيب
» داليا الفغال.. من الحجاب لـ"المثلية الجنسية" ووالدها يهنئها
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم
» أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات
» أول وفاة بسبب فيروس كورونا في أفغانستان
» نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر
» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم
» إعلامي شهير: "لعن الله الديمقراطية.. ضد مصلحة المواطنين"
» "فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال
» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة