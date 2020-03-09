كارثة.. فيروس مجهول يقتل المصاب فورا

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان شهروز برزكر، عن فيروس مجهول وقاتل يختلف عن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة مواطنة.

وأضاف في تصريحات لوكالة"إيسنا" الإبرانية : "ما فهمناه من كلام وزيرة الصحة أن هناك نوعين من فيروس كورونا منتشرين في البلاد أحدهما فيروس"ووهان" الصينية والآخر فيروس مجهول المصدر ولم يرحم ممرضة عمرها 25 عام وقضي عليها فورا".

و اتهم في تصريحاته التي نشرتها"سبوتنيك" الولايات المتحدة قائلا: "أنه من المرجح أن يكون الفيروس الآخر نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي بثته واشنطن في البلاد".

جدير بالذكر وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد في البلاد 237 حالة و وصلت الإصابات إلى 7161 مصابا.


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