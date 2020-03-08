أسرة منتحر الهرم تكشف تفاصيل صادمة

08 مارس 2020 - 06:40 م

كشفت أسرة الشاب المنتحر، من أعلى هرم خوفو اليوم الأحد، تفاصيل صادمة عن الواقعة التي أحدثت ضجة.

جاء هذا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، حيث قال أحمد جمعة السيد، والد المُنتحر: "إن الشاب يقطن معهم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وأنه غافلهم وذهب للانتحار"، مضيفًا أن نجله يعاني من مرض نفسي نتيجة مروره بأزمة، وحاولوا في الفترة الأخيرة، عرضه على طبيب نفسي خوفًا من تطور الوضع.

وكشفت مناظرة النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن أن سقوط الشاب أسفر عن تهشم بالجمجمة ونزيف داخلي، فيما لحقت به إصابات عدة وكسور في مناطق متفرقة بجسده.

وكانت شرطة السياحة قد لاحظت صعود شاب في العقد الثالث من العمر الهرم الأوسط "خوفو"، وطلبوا منه النزول كونه أمرًا مخالفًا، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى منطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترًا.

وحاولت قوات الشرطة إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، ولكنه رفض وألقى بنفسه في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى مصرعه.