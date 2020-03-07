128 سعوديا يفصحون عن وجودهم في إيران

07 مارس 2020 - 12:47 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن 128 مواطنا أفصحوا عن تواجدهم في إيران، خلال الفترة الأخيرة؛ استجابة للدعوة التي أطلقتها السلطات، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم: 26 مواطنا متواجدا حاليا في المملكة، 95 مواطنا متواجدا حاليا في إيران، 7 مواطنين متواجدين حاليا في دول أخرى“.



