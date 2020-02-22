مفاجأة.. الصحة العالمية : إصابات بكورونا ..لم تسافر الصين ولم تخالط المرضي

22 فبراير 2020 - 11:14 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا لم تسافر إلي الصين كما أنها لم تختلط بالمرضي بالفيروس، حسبما أذاعت فضائية" إكسترا نيوز".

ولم يتم الكشف عن أي بيانات جديدة حتى الآن عن تفاصيل هذه الأخبار ، حسبما نشرت "صدي البلد".

في سياق متصل أعلنت الصحة الوطنية الصينية اليوم عن تسجيل حالات وفاة جديدة بلغت 109 حالة جديدة، مما يجعل حالات الوفاة تسجل 2345 حالة وفاة، فيما تجاوزت الإصابات بالفيروس القاتل 76 ألف حالة مصابة.