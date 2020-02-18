  • الثلاثاء 18 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي تامر أمين

تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب هاني شاكر

وزير التعليم

أول تعليق من"التعليم" على واقعة فيديو "كارثة" المنوفية

ليفربول

أبطال أوروبا.. بث مباشر لمباراة ليفربول وأتليتكو مدريد

الدولار

تراجع كبير في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وزير التعليم

مدرس يدخن الشيشة داخل الفصل.. وقرار عاجل من«التعليم»

عمر البشير

تصريح عاجل من الجنائية الدولية بشأن محاكمة "البشير"

أمطار على الإسكندرية

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ملك ماليزيا السابق مع طليقته

طليقة ملك ماليزيا تسرب صورة «خيانته» لها

سيارات النقل

«دماء على الأسفلت».. والجاني سائقو النقل الثقيل

ناصر البرنس

صاحب مطعم «البرنس»:سأقاضي محمد رمضان

داخل "روضة"..

فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين

عرب وعالم

الشرطة الإسرائيلية تقبض على 3 "متدينين يهود"
الشرطة الإسرائيلية تقبض على 3 "متدينين يهود"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صور.. حاخام يهودي يعتدي على عشرات النساء جنسيًا

#

"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

#

عائلة أسير فلسطيني تحذر من تدهور صحته

#

«صنع في مصر».. الجيش يكشف عن أسلحة جديدة

كشفت قناة عبرية، الثلاثاء، عن مقطع فيديو يوثق اقتحام الشرطة الإسرائيلية، روضة أطفال (حضانة) في مدينة عربية (وسط)، وتفتيش حقائب الصغار بحثا عن أسلحة.
وقالت القناة "13" الخاصة، إن الواقعة حدثت الإثنين، في مدينة الطيبة العربية، الواقعة بمنطقة المثلث الجنوبي.
ولم يحمل عناصر الشرطة تصريحا قضائيا أو أمر تفتيش أو إذنا من وزارة التعليم الإسرائيلية، لاقتحام روضة الأطفال وتفتيش الحقائب، وفق المصدر ذاته.
وأوضحت القناة أن عملية التفتيش لم تسفر عن العثور على شيء.
ولفتت إلى أن أولياء أمور أطفال تواجدوا في المكان، أعلنوا عزمهم تقديم بلاغ لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، التابع لوزارة العدل.
ويظهر الفيديو أولياء أمور ومعلمات وأطفالا وقد بدوا خائفين، فيما يُسمع صوت أحد العناصر قائلا "تقدمي ببلاغ"، و"صور ما شئت لكن تنحَ جانبا ولا تتسبب في الإزعاج"، فيما يقوم الشرطي بتفتيش الحقائب.
ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على الواقعة حتى الساعة 18: 00 . -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "التعليم" تكشف حقيقة واقعة الشيشة داخل أحد الفصول
» فضيحة.. إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين
» تعليق دخول الصينيين إلى روسيا بدءا من 20 فبراير
» قرار جديد من النيابة بشأن وفاة هيثم زكي
» كاميرا مراقبة توثق اغتصاب وقتل فتاة على يد نجل ضابط
» قصة أول عملية زراعة وجه في العالم.. ولماذا انتهت بالوفاة؟
» شبيه «صلاح» في ورطة كبيرة.. وحارس الريال يُعلق
» محاكمة بطلي الفيديو الإباحي داخل المدينة المقدسة
» قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
» أحمد فتحي يصدم جمهور الأهلي قبل السوبر المصري
» بالصور.. سعد محمد يصل الإمارات لحضور قمة السوبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:15

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان