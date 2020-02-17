شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي

17 فبراير 2020 - 07:26 م

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده في إمارة دبي بالإمارات، بسبب صورته مع فتاة محجبة ممسكًا بيدها.

الصور نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، والتي أكدت أن سفر ميسي لن يؤثر على جدوله التدريبي الموضوع لفريق برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني سيعود لتدريبات برشلونة مساء الثلاثاء كما هو محدد لبقية الفريق، حيث سيصل من السفر قبلها بساعات قليلة.

وانتقد مغردين الفتاة التي بدت ممسكة بيد "ميسي"، ملقين باللوم عليها، فيما اعتبر آخرون أن الصورة عادية ولا تستدعي انتقاد الفتاة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عين سفيرا عالميا لإكسبو 2020 دبي، منذ العام 2016 لدعم أهداف إكسبو الرامية إلى ترك بصمة دائمة في درب التقدم البشري وبناء مستقبل أفضل وغرس قيم التغيير الإيجابي .















