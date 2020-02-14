الأعلى للجامعات يدرس تطبيق «التابلت» في الكليات

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التربية والتعليم

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تطبيق التابلت

بدأ المجلس الأعلى للجامعات، في دراسة مقترح تطبيق الدراسة بنظام التابلت بالجامعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بعد تطبيقه مع طلاب الثانوية العامة، على أن يتم بصفة مؤقتة في الجامعات.

يأتي ذلك في إطار مرحلة التحول الرقمي لمنظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات، وحل مشكلة توفير أجهزة حاسب آلي لامتحان ما يقرب من 3 ملايين طالب في الجامعات الحكومية مع تعميم منظومة الامتحان الإلكتروني.

جاء ذلك ضمن توصيات اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لوضع آليات تدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس على وضع بنك الأسئلة وفق المعايير المحلية والعالمية ووضع آليات تدريب الأساتذة والطلاب على الامتحانات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع هيئة علمية تملك بنوك أسئلة عن طريق بنك المعرفة المصري أو غيره، التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.


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