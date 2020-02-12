» فنان شهير يحكي رؤيا للراحل علاء ولي الدين في "الحضرة"

12 فبراير 2020 - 09:56 ص

كشف الفنان القدير، رشوان توفيق، عن تفاصيل علاقته بالفنان الراحل، علاء ولي الدين، موضحًا أنه تعرف عليه في مسجد السيدة نفيسة.

وقال رشوان توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc "، أنه تعرف على والد علاء ولي الدين أثناء جولة صوفية بمسجد السيدة نفسية وكان يصطحبه في الزيارات الصوفية.

وحكى رشوان توفيق عن رؤيا رآها له الفنان علاء ولي الدين حيث اتصل به وقال له إنه أنهى زيارته لمقام القطب أبي الحسن الشاذلي وبعد انتقاله للمطار نام في الحافلة ورأى أنه في مجلس الذكر "الحضرة" وأخبره أنه رأه معه في مجلس الذكر في المجلس.

وقد حلت الأمس الثلاثاء، الذكرى الـ 17 لرحيل الكوميديان البشوش علاء ولي الدين، والذي رحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 2003، بعد مشوار مليء بالأعمال الكوميدية الرائعة.

وولد علاء ولي الدين في 28 سبتمبر عام 1963، في محافظة المنيا، في مركز بني مزار، قرية الجندية، وكان جده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها كاملاً على نفقته الخاصة وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية، بينما والده فهو سمير ولى الدين كان ممثلاً وكذلك كان مديرًا عامًا لملاهي القاهرة.

جدير بالذكر أن آخر عرض في السينما لعلاء ولي الدين كان فيلم "ابن عز" لكن آخر فيلم قام بتصويره ولم يكتمل تصويره نتيجة لوفاته هو فيلم "عربي تعريفه" لحازم الحديدي.