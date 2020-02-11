لبنان.. 200 مصاب في اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن

11 فبراير 2020 - 02:00 م

أفادت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن الصليب الأحمر، بإصابة أكثر من 200 جريح لبناني في مواجهات مع الشرطة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ونقل 28 منهم إلى المستشفيات.

ووقعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لإعطاء الثقة لحكومة حسان دياب، اليوم الثلاثاء، وسط بيروت.

وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع وخراطيم المياه باتجاه المحتجين قرب مبنى صحيفة "النهار"، وسط بيروت لمحاولة ثني المتظاهرين من التقدم باتجاه مجلس النواب، بالمقابل يقوم المحتجون برشق الحجارة على القوى الأمنية.

وأقدم المحتجون منذ ساعات الصباح الأولى على قطع مختلف الطرق المؤدية إلى مداخل مجلس النواب لمنع النواب من الوصول إلى جلسات الثقة باعتبار أن هذه الحكومة لا تمثل مطالب الشعب اللبناني المنتفض منذ الـ17 من أكتوبر