» المغرب ينجح فى القضاء على خلية داعشية قبل تنفيذها أعمالا إرهابية

04 فبراير 2020 - 01:09 م

تمكنت السلطات المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أفراد يشتبه في مولاتهم لتنظيم "داعش" ويتبنون الفكر المتطرف وكانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة.

وأَضاف البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المغربية أن الأبحاث الأولية أفادت بأن الموقوفين الموالين لما يسمي تنظيم الدولة خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدًا للإعلان عن ولاية تابعة للتنظيم.

وأشار البيان إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين 18 إلى 59 عاما، وكانوا نشطين في مدن الدار البيضاء والمحمدية "غرب" وأزيلال "وسط"، لافتا إلي أن الأبحاث ما زالت متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في التنظيم.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية أوقفت العام الماضي 79 شخصًا يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية في عمليات متفرقة، وكانت المغرب بعيدة عن هجمات "داعش" حتى أواخر 2018 حتى قتل السائحتان الاسكتندنافيتان ذبحا في ضواحي "مراكش".