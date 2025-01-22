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مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

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مفاجأة في سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه في السوق السوداء

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الأربعاء، 22-01-2025 02:29 م

 

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة.

 

يأتي ذلك بينما تستعد قناة السويس لاستعادة حركة الملاحة العالمية بشكل كامل، عقب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يُتوقع أن يساهم في تهدئة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.20 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.23 جنيه للشراء، 50.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.31 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

الريال السعودي أمام الجنيه المصري

 

كما ستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نسبيًا، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمصر.

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، صعودًا ملحوظًا للجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية في الفترة المقبلة.

 

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

 

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.38 جنيه، و13.42 جنيه سعر بيع الريال.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.35 جنيه للشراء، و13.41 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.39 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.38 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

 

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.

 

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.33 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

 

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.30 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

 

قُدر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أغريكول بقيمة 13.32 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

 

حل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.40 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.73 جنيه للبيع.

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