أخوها وعمها.. الشرطة تحرر فتاة مقيدة بالسلاسل ومحبوسة داخل منزل منذ 6 سنوات لسبب صادم

تمكن رجال الأمن بالجيزة من تحرير فتاة بعد احتجازها لمدة 6 سنوات مقيدة بالسلاسل الحديدية داخل منزل عمها بمنطقة البدرشين وتم القبض على شقيقها وعمها اللذين احتجزاها طيلة تلك الفترة وأمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث البدرشين قد تلقى بلاغًا من ربة منزل باحتجاز ابنتها ( 25 عامًا) مقيدة بالسلاسل منذ 6 سنوات داخل منزل عمها.

وأمر اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى المنزل الذي أرشدت عنه الأم حيث انتقلت القوات بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي وقام رجال الأمن بفتح الغرفة حيث عثر على الفتاة مقيدة بسلسلة حديدية مثبتة في الحائط ومثبتة بقدمها اليمنى و كشفت التحقيقات تعرضت الفتاة لاحتجاز قسري ومعاملة قاسية طيلة الـ6 سنوات الماضية بعد انفصالها عن زوجها.

وتمكن رجال الأمن بقيادة العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث البدرشين والعياط من القبض على شقيق الفتاة من والدها ( 25 عامًا) وعمها الموظف بالمعاش وعمها الثاني واستمع رجال الأمن إلى أقوال الفتاة التي قررت أنها منذ 6 سنوات لم تغادر الحجرة التي عثر عليها بداخلها وأنها تعرضت للضرب و ذلك بعد طلاقها من زوجها لشك أسرتها في سلوكها.

وأضافت أن والدها قبل وفاته كان شريك مع عمها وشقيقها وأنهم جمعيا قاموا باحتجازها داخل الحجرة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.