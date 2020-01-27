» مدرب الهلال السوداني يتوعد الأهلي بتصريح مفاجئ

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أبطال إفريقيا.. تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي

المصريون

الاهلى

الهلال

رفع الفاتح النقر، المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، راية التحدي قبل مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف الهلال السودانى مساء السبت المُقبل نظيره الأهلى المصرى فى مواجهة حسم التأهل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف النقر، فى تصريحات لموقع "كورة سودانية"، أن لاعبيه ينفذون الخطة التكتيكية بمنتهى الدقة، وأن مواجهة الأهلى تعتبر حاسمة وسيلعب أنصار الأزرق دورًا كبيرًا فى تحقيق الفوز.

وشدد مدرب الهلال على أن فريقه لن يهدر فرصة التأهل للدور القادم، مؤكدًا العمل والتدريب بقوة والقتال من أجل الفوز بمباراة السبت المُقبل.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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