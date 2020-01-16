تأبين الراحل سمير سيف الأحد المقبل بالقومي للسينما

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" احتفالية لتأبين المخرج الكبير الراحل سمير سيف يوم الأحد 19 يناير في الخامسة مساء في سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن أهم أعمال الراحل ويقوم بتقديم الاحتفالية الناقد والكاتب الصحفي "أسامة عبدالفتاح" ويتسلم تكريم الراحل نجله تقديرا لأعماله المتميزة وإسهاماته في الحياة الثقافية والفنية.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم " المولد" من إبداع الراحل، و يتم خلال الحفل توزيع كتيب عن المخرج "سمير سيف" على الحضور من إعداد الناقد حسين عبد اللطيف .

يذكر أن المخرج سمير سيف قد رحل عن عالمنا الشهر الماضي ، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، بأزمة قلبية مفاجئة، وكان الراحل يمارس الإخراج وتدريس فنونه بالمعهد العالى للسينما وبعض الجامعات الأخرى، ويمتاز تاريخ سيف السينمائي بالكثير من الإنجازات والسمعة الطيبة داخل مصر وخارجها.