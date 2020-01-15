محامي زوج نانسي عجرم: اتهامه بالقتل العمد «طبيعي»

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حسن علام- متابعات

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الفنانة

نانسي عجرم

شادي

اعتبر غابي جرمانوس، محامي الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، المتهم بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، توجيه تهمة القتل العمد إلى موكله أمرًا طبيعيًا، ولا مشكلة فيه على الإطلاق.

وعلق المحامي على القرار قائلًا: «لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس»، بحسب بيان له.

ووجهت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، تهمة جديدة إلى الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتل «لص» داخل فيلته.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أن النيابة العامة وجهت تهمة "القتل القصد"، إلى زوج نانسي عجرم، وهو ما يعني تورطه في القضية، رغم أن ظاهر الحادثة دفاعًا عن النفس.

وادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بجرم قتل المواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدي)، وتم إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.


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