بعد التعادل مع بلاتنيوم.. غياب «فايلر» عن مران الأهلي

13 يناير 2020 - 07:43 م

أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباتهم مساء اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة طنطا يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات المرحلة الـ13 من بطولة الدوري العام.

وشهد مران الأهلي تواجد أحمد الشيخ فقط من بين القائمة التي تواجدت في زيمبابوي لخوض مواجهة بلاتينيوم الماضية في دوري أبطال أفريقيا.

وغاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن التواجد في التمرين، في ظل عودة بعثة الفريق من رحلة زيمبابوي منذ عدة ساعات ماضية.

وتواجد الثلاثي حسام عاشور، حسين الشحات ومحمود وحيد في التدريب الجماعي للأهلي، بعد غياب بسبب إصابات متنوعة، للإعلان عن جاهزيتهم البدنية لخوض اللقاء المقبل.

واكتفى شريف إكرامي بخوض تدريبات في صالة الألعاب البدنية، بينما شارك صلاح محسن، عمار حمدي، محمد عبد المنعم، صالح نصر وحسين السيد في التدريب الجماعي.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد عاد من زيمبابوي بعد رحلة سفر طويلة، عقب تعادله مع بلاتينيوم بهدف لكل فريق، بالجولة الرابعة من مجموعات دوري الأبطال الأفريقي.