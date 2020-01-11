» إيران دولة هشة ولاتسيطر على منظومات أسلحتها

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران دولة هشة ولا توجد سيطرة على منظومات السلاح لديها متابعا «هتضرب بالنووي اللي عندها».
وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شركة لوفتهانزا الألمانية قامت بإلغاء رحلاتها من وإلى طهران، متوقعا انضمام شركات طيران أخرى إلى مقاطعة طهران.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى أنه من الخطورة أن تمتلك إيران السلاح النووي وتحدث أزمة معها وبين أي دولة أخرى، موضحا أنه لم تكن على مشكلة مع أوكرانيا ورغم ذلك قامت بتفجير الطائرة الأوكرانية ومقتل جميع ركابها رغم أن مشكلتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن طهران ستقوم بدفع مليارات الدولارات تعويضيات لضحايا الطائرة الأوكرانية.
وكشف موسى أن الطائرة الأوكرانية المدنية التي تم تفجيرها بصاروخ إيراني على الأراضي الإيرانية كانت تضم 180 راكب كما تم مقتل 56 إيراني أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني الذي قتلته أمريكا في ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، موضحا أن الخسائر كلها إيرانية ولم يقتل أمريكي واحد.

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