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قاسم سليماني

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

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83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

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وكالات - الدويني فولي

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تداولت أنباء عن وفاة 35 وجرح 48 إيرانيا، بسبب التدافع في تشييع جنازة قاسم سليماني بمسطق رأسه في مدينة كرمان . 
وكانت وسائل إعلام، قد أفادت اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلى وجرحى إثر تدافع مشيعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، أعلنت اليوم الثلاثاء، وصول جثمان قاسم سليماني إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه.
يذكر أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الأإيراني كان قد لقي مصرعه مع عدد من قيادات الحرس الثوري والحشد الشيعي الجمعة الماضية، بعد استهداف طائرة أمريكية مسيرة، لسيارتهم، عقب خروجهم من مطار بغداد.

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