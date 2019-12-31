اتحاد الكرة يصدم الأهلي بعدم قيد «كهربا»

31 ديسمبر 2019 - 05:53 م

صدم اتحاد كرة القدم، إدارة النادي الأهلي برفض قيد اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ«كهربا» وكذلك عدم مشاركته في مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها غد الأربعاء على ستاد السلام.

وربط اتحاد الكرة قيد "كهربا" وخوضه مباراة الغد بوصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق، والتي لم تصل حتى مساء اليوم الثلاثاء.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.

وكان النادي الأهلى، أنهى إجراءات انتقال محمود كهربا لصفوفه، بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين إدارة نادي الزمالك وسفره للخارج للعب لنادي أفيس البرتغالي.