تعليق ناري لـ"أديب" على صورة صلاح مع شجرة الكريسماس

27 ديسمبر 2019 - 11:20 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الذي تعرض له محمد صلاح بسبب صورته هو زوجته وابنته مع شجرة الكريسماس، قائلا: "اللي اتعمل في محمد صلاح محصلش قبل كده، ده زوجته محجبة وابنته اسمها مكة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإنجليز يضعون محمد صلاح في أعينهم، ويحترمون زوجته وابنته، مضيفا: "نيجي إحنا نشتم ونهاجم محمد صلاح، إنتم متضايقين ليه لما اتصور جمب الشجرة".

