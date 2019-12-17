هجوم ناري من رضا عبد العال ضد مرتضى منصور

17 ديسمبر 2019 - 06:33 ص

شن الكابتن رضا عبد العال - نجم الزمالك والأهلي السابق - هجوما شرسا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.



وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة: مجلس إدارة نادي الزمالك تهاون في التعاقد مع محمد مجدي قفشة - نجم الأهلي - رغم أنه من اللاعبين الذين يحتاجهم أي فريق.



وأضاف: أيضا لم يدخل الزمالك في مفاوضات جادة مع جون أنطوي رغم أنه من أفضل المهاجمين ، ويٌسأل عن هذه الخسارة مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تهاون في تلك الصفقات.



وخسر الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



