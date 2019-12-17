هجوم ناري من رضا عبد العال ضد مرتضى منصور

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رضا عبد العال

شن الكابتن رضا عبد العال - نجم الزمالك والأهلي السابق - هجوما شرسا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال عبد العال في تصريحات عقب المباراة: مجلس إدارة نادي الزمالك تهاون في التعاقد مع محمد مجدي قفشة - نجم الأهلي - رغم أنه من اللاعبين الذين يحتاجهم أي فريق.

وأضاف: أيضا لم يدخل الزمالك في مفاوضات جادة مع جون أنطوي رغم أنه من أفضل المهاجمين ، ويٌسأل عن هذه الخسارة مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تهاون في تلك الصفقات.

وخسر الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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