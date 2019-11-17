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"أديب" يكشف.. هل هناك مصالحة عربية مع قطر؟

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أنه يتردد أن هناك وساطة قوية لإتمام التصالح بين قطر والدول العربية، مشيرًا إلى أن السبب في انتشار تلك الأخبار هو أن الإمارات والسعودية والبحرين سيزورون الدوحة نهاية الشهر لحضور كأس "الخليجي 24".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هناك رغبة من قطر في إجراء المصالحة، ولكن بعض الجهات في دول الخليج لا تعطي الثقة الكاملة لمثل تلك الأخبار، معلقا: "قالوا نختبر النوايا، والنوايا طلعت سودة"، منوها بأنه لا يعلم إن كانت عملية المصالحة مستمرة أم توقفت.
وأردف بالقول "المعلومة اللي عندي أن مصر في المصالحة"، لافتا إلى أن هناك التزام خليجي بالشراكة مع مصر، منوها بأن هناك تقرير لفوكس نيوز يؤكد أن قطر كانت تعلم بالهجوم الإيراني على ناقلات اللنفط في الخليج، معقبا: "طبعا كانوا عارفين بضرب أرامكو".
ونوه بأن قطر تعهدت في 2014 بإيقاف قناة الجزيرة مباشر مصر في 2014 وذلك عقب لقاء الأمير تميم بن حمد مع الملك عبدالله، معقبا: "لا عهد لا قطر"، متسائلا: "هل نظام قطر جدير بالثقة، ويمكن أن نضع يدنا معهم؟".
ولفت إلى أن الآلة الإعلامية القطرية بدأت تروج أن الدول العربية تريد التصالح معهم، معقبًا: "التعبان هيفضل تعبان.. وقطر راكعة على ركبها، لازم نفتكر كل المواقف القذرة اللي عملتها قطر".


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