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برفقة صديقتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل

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جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

علا خطاب

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سناب شات

جنا عمرو دياب

من جديد أثارت ابنة الفنان عمرو دياب، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر تطبيق "سناب شات"، برفقة صديقتها .

وظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جذابة وهى تستخدم تطبيق سناب شات، حيث ارتدت، سويت شيرت، باللون الأسود، ونسقت معها ايس كاب باللون البيج .

وأبرزت إطلالة "جنا"، جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة وظهرت بجانبها في إحدى الصور صديقة لها .

وحرصت ابنة عمرو دياب، على تسريحة شعر  مربوط من الخلف بطريقة مميزة وأنيقة للغاية ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الذى ارتكز على أحمر الشفاه وأيلينر العيون بإطلالة طبيعية ورقيقة.




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