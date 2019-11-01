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مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

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قتل

سي بي سي

منى الشاذلى

درة


اتهمت الإعلامية مني الشاذلي الفنانة درة بالقتل علي الهواء قائلة :" أنتي بتقومي بعملية قتل يا درة في مسلسلك الجديد بلا دليل ، قدرتي تمثلي المشهد إزاي ".

و من جانبها ردت الفناة درة خلال حوراها لبرنامج " معكم " المذاع عبر فضائية " سي بي سي" قائلة :" أنا أقتل ،أنتي تصدقي إني أقدر أعمل كدا برضو ، أنتي شايفة أني أقدر أعمل كدا برضو".

وكشفت الفنانة درة عن موعد عرض مسلسلها الجديد " بلا دليل" مؤكدة أنه يذاع علي الفضائيات في الوقت الحالي لأول مرة ".

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