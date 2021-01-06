الأربعاء 06 يناير 2021
توقيت مصر 16:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف علي الفوائد السحرية لـ " الكرفس"

غلق « منتدى فتكات» بشكل مفاجئ بعد 12 عامًا في خدمة السيدات

دولة جديدة تعلن التصالح مع قطر وعودة العلاقات كاملة

جدل بعد ظهور عمرو دياب في أحضان فتاة حسناء

تركيا تصدر بيانًا رسميًا للتعليق على المصالحة مع قطر

سيد عبدالحفيظ يحسم صفقة ضم عمرو وردة للأهلي

وقف تصدير الفول بكافة أنواعه 3 أشهر

تفاصيل مصرع وإصابة 16 معتمرًا مصريًا في حادث بالسعودية

الجيش يحبط هجوم لقوات عسكرية إثيوبية

ضبط الفتاة المُحجبة بطلة الفيديو المخل مع شاب (صور)

ADS
 

مجددا..

وقف تصدير الفول بكافة أنواعه 3 أشهر

وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع
 
الأربعاء، 06-01-2021 02:14 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة ، نيفين جامع ، قرار باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية بحسب بيان الوزارة اليوم .
وجاء في القرار السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، حسبما نشرت " مصراوي " .
و أشارت الوزيرة إلي أن هذا القرار يأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ الخطة الشاملة للحكومة من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لافتة إلي أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.
جدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد  أصدرت في أكتوبر الماضي قرارا بمد وقف تصدير الفول 3 أشهر جديدة وذلك بعد قرارها في يوليو وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

إقرأ ايضا

2019_7_1_16_32_37_618

اتجاه لرفع الدعم عن البنزين خلال ساعات

92020814552111

الحكومة تصدر قرارات جديدة

البرلمان

أول تعليق من البرلمان عن المصالحة الخليجية مع قطر

أخبار متعلقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري