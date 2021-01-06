وقف تصدير الفول بكافة أنواعه 3 أشهر

الأربعاء، 06-01-2021
02:14 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزيرة التجارة
والصناعة ، نيفين جامع ، قرار باستمرار وقف تصدير الفول
بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر
اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية بحسب بيان الوزارة اليوم .
وجاء في القرار
السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة
التموين
والتجارة
الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة
والصناعة، حسبما نشرت "
مصراوي " .
و أشارت الوزيرة إلي
أن هذا القرار يأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين
والتجارة
الداخلية لتنفيذ الخطة الشاملة للحكومة من أجل توفير
احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لافتة إلي أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة
تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.
جدير
بالذكر أن الوزيرة كانت قد أصدرت في أكتوبر
الماضي قرارا بمد وقف تصدير الفول
3 أشهر جديدة وذلك بعد قرارها في يوليو وقف تصدير
الفول
والعدس لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلي تحسبا لأي تداعيات محتملة لأزمة
انتشار فيروس كورونا المستجد.