الأحد 27 يونيو 2021
توقيت مصر 11:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السودان يقرر تسليم «البشير» إلى الجنائية الدولية

إيمي سمير غانم تنشر صورة والدتها وتثير القلق حول حالتها

ردًا على المراقبة.. أول تعليق لـ«فتاة الفستان» على عدم ارتدائها بنطلون

«أون تايم سبورت» ترد على مقاطعة إدارة الزمالك

موعد مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

القباج: افتتاح أكثر من ٧ آلاف حضانة علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة

إعفاء العالقين من أي غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

التصدي لصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة على مدن سعودية

ADS
 

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

وزير السياحة والآثار و وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية
وزير السياحة والآثار و وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية
Native
الأحد، 27-06-2021 09:23 ص أمينة عبد العال
استكمالا للقاءات الرسمية التي يجريها  الدكتور خالد العناني وزير  السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، التقى الوزير بالسيدة Michelle Münteffering وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، لمناقشة  تعزيز سبل التعاون بين مصر وألمانيا في مجال العمل الأثري.
وخلال اللقاء تطرق الحديث عن التعاون الأثري الوثيق بين البلدين خاصة في ظل وجود العديد من البعثات الأثرية الألمانية العاملة بمصر، بالإضافة إلى المشروعات الأثرية المشتركة والتي من بينها  مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام لجنة أثرية علمية من ألمانيا بزيارة مصر قريبا لعقد اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة المضي قدما في أعمال مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.
جدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألماني البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

السياحة تعلن عن قانون البوابة المصرية للعمرة

وزيرة التجارة والصناعة و وزير السياحة والآثار

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

أخبار متعلقة

ارشيفية

السياحة تعلن عن قانون البوابة المصرية للعمرة

وزيرة التجارة والصناعة و وزير السياحة والآثار

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

" مصر بتناديك"

" مصر بتناديك".. شعار وزارة السياحة للترويج في السوق العربي

وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة

العناني يلتقي سفير غينيا لمناقشة سبل التعاون السياحي

مصر تفوز برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط ف

مصر تفوز برئاسة اللجنة الشرق الأوسط الإقليمية للسياحة العالمية