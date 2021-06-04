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" مصر بتناديك".. شعار وزارة السياحة للترويج في السوق العربي

" مصر بتناديك"
" مصر بتناديك"
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الجمعة، 04-06-2021 02:16 م متابعات- أمينة عبد العال
تكثف وزارة السياحة والآثار الحملات الإعلانية الديجيتال بالدول العربية على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز، يأتي ذلك استمرارا للحملة الترويجية بالسوق العربي والتي تم إطلاقها اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو الماضي،
وأشار أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه في ظل اهتمام الهيئة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم ومنهم شريحة الشباب فإن الهيئة استبدلت الوسائل التقليدية للترويج بتنفيذ حملة إعلانية ديجيتال على أهم مواقع التواصل الاجتماعي وكبرى محركات البحث google بالإضافة إلى كبرى منصات البحث والحجز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Wego " " باستخدام محتوي إعلاني جذاب تم إنتاجه خصيصا للسوق العربي والذي يتضمن أفلام قصيرة ومحتوي مكتوب وإعلانات مصورة، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وأوضحت السيدة سوزان مصطفي مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة، أنه تم إطلاق هذه الحملة اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو الماضي تحت شعار " #مصر_بتناديك #أجازتك_في_مصر #سافر_مصر"، وسوف تمتد لمدة شهرين، مشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف دعوة السائح العربي لزيارة مصر خلال موسم أجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.
وأضافت أن الحملة تهدف إلى إعادة مصر إلى أذهان السائح العربي وجذبه لزيارتها والتركيز على إلقاء الضوء على المنتج المصري الفريد والمتنوع.
تجدر الإشارة إلى أن السوق العربي يعد أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

 

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