ماذا ستفعل مصر إذا طلبت إدارة بايدن استيعاب الإخوان.. التفاصيل مهمة

الإثنين، 09-11-2020
10:21 ص
إيمان هاني
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق
لجامعة الدول العربية، إن مصر أمامها فرصة جيدة للاستعداد للرد على أي تساؤلات قد تاتي
من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن استيعاب الإخوان
بداخل النسيج المصري.
وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي
ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه
يجب أن نتعامل مع مثل هذه الأمور ولا ننفعل أو نتخذ إجراءات حادة، مضيفا أن الولايات
المتحدة ليست فقط الحكومة أو الكونجرس، وإنما الولايات المتحدة شركات، وإعلام، ومجتمع
مدني، وأفراد، وألوان، حيث أن اللوبي الأمريكي ليس في الإدارة فقط.
وتابع :"مصر خطت خطوة أخرى بخلاف توسيط
الولايات المتحدة الأمريكية وهى طلب مساعدة رئاسة الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن سد النهضة
ملف متوسط المدى، ويحتاج أن تقوم مصر بشرح الموقف أمام اللوبي الأمريكي".