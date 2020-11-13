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كنا بنهزر .. أول تعليق لـ نجل سيدة "فيديو الزحف"

السيدة صاحبة الفيديو
السيدة صاحبة الفيديو
 
الجمعة، 13-11-2020 10:02 ص إيمان هاني
كشف سعيد، نجل السيدة صاحبة فيديو الزحف، تفاصيل الفيديو المتداول له وهو يهين والدته أثناء نزولها على السلم زحفا، مشيرًا إلى أنه توجه هو ووالدته إلى النيابة وتم أخذ أقوالهم وأخلوا سبيلهم.
وأ "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يبلغ 53 عاما، وهو أصغر أشقائه، ووالدته تعيش معه بمنزله منذ 22 عاما، وأدوا 13 عمرة سويا، مؤكدا أنه يحرص على خدمتها، ويلبي طلباتها.
وأضاف: "الفيديو ده اتصور من سنة.. وكنا تهريج والله وكنا بنضحك"، موضحا أن سبب تسجيله الفيديو هو أن شقيقاته لم يصدقوا أن والدته تصعد إلى الدور الثالث بالمسكن بمفردها.

 

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