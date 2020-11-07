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هل ستتجه مصر للإغلاق خلال موجة كورونا الثانية ؟.. التفاصيل مهمة

الكمامة كورونا في مصر
كورونا
 
السبت، 07-11-2020 11:20 ص إيمان هاني

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن المنظومة الصحية في مصر تعلمت كيفية التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء، و بالتالي غير متوقع أن تتجه مصر لقرار الإغلاق خلال الموجه الثانية".
وأضاف "عنان" خلال مداخلة لقاء مباشر في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت ، قائلا:" مصر حاليا أصبح لديها جميع البروتوكولات التي يتم تناولها لعلاج فيروس كورونا".
و أوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العلاج المبكر يكون سببا قويا في الوقاية من الوفاه بالفيروس، منوها بأن 80% من المصابين لا تظهر عليهم أى أعراض ، معقبا: " لقاح الأنفلونزا لا يعالج فيروس كورونا ولايقى منه".
و شدد على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، منوها بأن الإنسان تقل مناعته خاصة في فصل الشتاء مقارنة بفصل الصيف.

 

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