مسئول سابق عن انفلونزا الطيور: 300 ماتوا مفيش مشكلة

الثلاثاء، 23-02-2021
11:25 ص
إيمان هاني
قال
الدكتور محمد علام
، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إن موضوع إصابة البشر بإنفلونزا
الطيور ليس جديدا بعد ظهوره مرة أخرى في هولندا، فهو موجود منذ عام 1983.
وأوضح
علام، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون
المصري، أنه لم يحدث أي حالات نقل للمرض من بشر إلى بشر، لذلك حتى الآن لا يوجد أي
خطر من هذا المرض، منوها إلى أنه من المتوقع أن يكون في المستقبل هناك خطر من إنفلونزا
الطيور في حال حدوث طفرات للفيروس تؤدي لانتقاله بين البشر.
وتابع:"
كل ما نسمع عنه من أمراض موجود ومتوطن في بعض الدول أو الحيوانات، ولكن يحدث على فترات
متباعدة وقد تتنقل العدوى إلى الإنسان لتسبب الوفاة ولكن ليس بأعداد ضخمة، معقبا:
"الموضوع عادي، وممكن 100 أو 300 واحد ماتوا مبيكونش فيهم مشكلة".