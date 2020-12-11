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مسئول سابق :"إحنا بنولد دولة كل سنة"

زيادة سكانية
الزيادة السكانية
 
الجمعة، 11-12-2020 01:01 م إيمان هاني

أكد الدكتور عمرو حسن، الأمين العام للمجلس القومي للسكان سابقا، أن الزيادة السكانية في مصر تعتبر تحدي التحدي، معقبا:" حتى يشعر المواطن بالتحسن في المستوى الاقتصادي لابد من ضبط معدل النمو السكاني، والذي يعد ضغطا على موارد الدولة، ويعادل 4 أضعاف الدول المتقدمة".

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر استقبلت 2.3 مليون مولود آخر عام، وهو رقم مرتفع جدا، مضيفا: "كل سنة بنولد دولة جديدة"، لافتا إلى أن ما يزيد من خطورة الزيادة السكانية أن المواطنين يتركزون على مساحة 7% من مساحة مصر.

وتابع:" محافظة القاهرة هى المحافظة الأكبر في عدد السكان على مستوى محافظات مصر، لافتا إلى أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته الدولة، سيدر على دولة عائد.
 

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