الثلاثاء، 01-12-2020
12:06 م
إيمان هاني
أكد
الدكتور محمود شاهين
، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،
أن هناك حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، والشبورة المائية كانت موجودة عقب الفجر
واستمرت حتى الثامنة صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
وأضاف
"شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر
فضائية "إكسترا نيوز
"، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد درجات حرارة حول معدلاتها
الطبيعية لهذا الوقت من العام، والطقس معتدل على شمال البلاد نهارًا بارد ليلًا على
السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة على جنوب البلاد.
وناشد
مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، بارتداء الملابس
، معقبا:" أصبح أمر ضروي الأيام القادمة خاصة لمن يتواجد خارج المنازل خلال الساعات
المتأخرة من الليل والأولى من الصباح".