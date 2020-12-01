الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل/ السفارة الامريكية: مكافأة ٥ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن هذا الشخص

نهاية صادمة لرجل أثناء ممارسة الرذيلة مع 5 سيدات بحلوان

صور.. العثور على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي جثة عارية

المغرب يعلن الحرب والجيش يضرب بالمدفعية الثقيلة

شاهد.. كيف دخلت سلمى الشيمي منطقة الأهرامات متنكرة بالعباءة

سابقة تاريخية.. السعودية تتخذ قرارًا رسميًا لصالح إسرائيل

لأول مرة في تاريخ تركيا.. إغلاق تام بسبب ارتفاع وفيات كورونا

التنمية المحلية تحذر : فرق مرور لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة

الصحة : تراجع نسب شفاء مرضي كورونا

الدولار يواصل ارتفاعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

طلب عاجل لـ"الأرصاد" من المواطنين

محمود شاهين مدير مركز التحاليل و الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الهيئة العامة للأرصاد
 
الثلاثاء، 01-12-2020 12:06 م إيمان هاني
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك حالة استقرار واضحة في الأحوال الجوية، والشبورة المائية كانت موجودة عقب الفجر واستمرت حتى الثامنة صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، والطقس معتدل على شمال البلاد نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، بارتداء الملابس ، معقبا:" أصبح أمر ضروي الأيام القادمة خاصة لمن يتواجد خارج المنازل خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح".

 

إقرأ ايضا

من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

لن تصدق .. تكلفة تطوير العشوائيات بالقاهرة

سد النهضة

دا أخر كلام.. خبير دولي يحطم أحلام إثيوبيا بشأن السد

مترو الأنفاق

مسئول: ما يشهده قطاع النقل حاليًا لم ولن يحدث في تاريخ مصر

أخبار متعلقة

فريدة الشوباشي

الشوباشي: "السيسي عيونه مليانة حنية و ربنا بعتهولنا هدية"

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: أداء مصر الاقتصادي أصبح حديث العالم

الدكتور هاني الناظر

الناظر للمواطنين : استحلفكم بالله التزموا بالكمامة

جانب من الزيارة

السيسي لرئيس البرلمان اليوناني: ستجدون مصر الصديقة القوية الداعمة لكم

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب