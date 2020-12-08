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الشوباشي: السيسي خلي كلمتنا مسموعة أمام العالم

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
 
الثلاثاء، 08-12-2020 10:39 ص إيمان هاني
أكدت فريدة الشوباشي أن مصر وفرنسا لهما ثقل كبير، قائلة:" تأثير فرنسا كبير في الاتحاد الأوروبي ومصر أيضا لها ثقل فهي دولة من قبل التاريخ ولها دور كبير فى المنطقة لا أحد ينكره".

وأضافت الشوباشي، خلال لقاء لها لفضائية إكسترا نيوز، :" أن التاريخ يقول إن مصر بقيادتها الحالية حققت انجازات وتجاوزت مشاكل وعقبات ومؤامرات معادية كبير".

وتابعت :"ما يحدث فى مصر الآن من مؤامرات لن تمر به طوال تاريخها، مؤكدة أن التجربة المصرية يجب أن تكون مثالا يدرس، مردفه:" بفضل القيادة الوطنية والرشيدة استطعنا أن تكون كلمتنا مسموعة فى العالم كله" .


 

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