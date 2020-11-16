الإثنين، 16-11-2020
09:54 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
، أن موجة الطقس التي
ضربت المحافظة بالأمس غير مسبوقة، معقبًا: "الأمطار بالأمس نزلت ثلج متماسك كأنه
زلط"
وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، ألمذاع على فضائية "المحور
"،
أن موجة الطقس السيء تسببت في بعض الاضرار منها: سقوط بلكونتين وتدمير3 سيارات، وسوقط
برج حمام، على مواطن يصل عمره لـ72 عامًا، مما أدى لإصابته في الحال، وتوفى اليوم.
وتابع:" حالة الطقس اليوم أفضل بكثير من الأمس، وهذا
ساعد على شفط المياه المتراكمة بالأمس في الشوارع، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بوقف
الدراسة أمس واليوم، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من الأمطار.