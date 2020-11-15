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سؤال قوي لمحافظ الدقهلية ويرد : مش في سلطتي أعمل كدا

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
أيمن مختار، محافظ الدقهلية
 
الأحد، 15-11-2020 09:40 ص إيمان هاني
أكدت أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الأمطار سقطت بغزارة على محافظة الدقهلية منذ 3 ساعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، بأن الأمطار توقفت الآن وهناك  حالة تحسن في الأحوال الجوية، وتم شفط معظم المياه.
وتابع:" الأمطار أكثر غزارة مقارنة بالشتاء الماضي، إضافة إلى أنها شهدت العام الحالي سقوط ثلوج بأحجام كبيرة، معقبا:"  الأمطار تسببت في سقوط برج حمام على منزل مجاور، وتسبب في انهيار جزئي له وإصابة شخص تم نقله للمستشفى لكن حالته مستقرة."
وأشار إلى أنه منح إجازة لطلاب المدارس والجامعات على مستوى المحافظة اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، مردفا: "الناس اللي بتسألني ليه المدرسين مياخدوش اجازة زي الطلاب بقولهم مش في سلطتي منح إجازة للمدرسين".

 

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