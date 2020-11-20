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لا يشفون منها تماما ..طبيب يصدم مصابي كورونا

الكمامة كورونا في مصر
كورونا
 
الجمعة، 20-11-2020 01:29 م إيمان هاني
أكد الدكتور أنور الإتربي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية اتخذت قرارات ملزمة منذ أن استشعرت خطر فيروس كورونا وهي تعتبر إلى الآن الوسيلة المثلى لتقليل عدد الإصابات، لافتًا إلى أن القيادة حمت شعب مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه شارك في مؤتمر خاص بالأمراض عن بعد بألمانيا، موضحًا أن رئيسة قسم التأهيل في سويسرا، قارنت بين أعداد الإصابات والوفيات في مصر وأمريكا، وهو ما أظهر أفضلية مصرية في التعامل مع الجائحة.
وتابع: "سبب قلة إصابات مصر مقارنة بأمريكا يرجع أيضًا إلى المناعة الطبيعية، فعندما كنت مسافرًا إلى انجلترا أصيب شخص بالمرض التيفوئد فتم حجز كل المسافرين لأن هذا المرض مميت هناك، بعكس ما يحدث في مصر.
وأردف، أن فيروس كورونا يلمس المخ، إذ صاحب بعض الحالات الإصابة بمرض الشلل النصفي، وفي حالات أخرى أصيب المرضى بغيبوبة أو تشنجات صرعية، ومن ثم فإن بروتوكول علاج كورونا تضمن دواء لسيولة الدم لمنع الإصابة بالشلل أو التشنج أو الالتهاب بالمخ.
وأوضح، أن أغلب مصابي كورونا لا يشفون منه تماما: "اللي أصيبوا بفيروس كورونا معرفوش يناموا بعدها بسبب اضطراب النوم بسبب القلق المرضي واكتئاب ما بعد الصدمة الناتج عن الإصابة بكورونا، الإصابة بتعمل خضة كأن الواحد واخد رصاصة، وبيبقى عندهم قلق واكتئاب مقنع".

 

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