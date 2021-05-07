السبت 08 مايو 2021
توقيت مصر 12:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

النيابة تكشف مفاجأة صادمة عن سبب ذبح رجل لأطفاله الـ6 وزوجته

السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

ذكري البيعة الرابعة لولي العهد..هاشتاج يجتاح تويتر

التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف خميس مشيط

الهند تسجل رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس " كورونا"

بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر

الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

ADS
 

أول تعليق من أردوغان عقب اختتام المحادثات مع مصر

ارشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 07-05-2021 02:08 م الطيب حسين
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بتصريحات حول علاقة بلاده بمصر، عقب اختتام المحادثات بين الجانبين. وقال أردوعان إن تركيا تسعى لاستعادة ومواصلة تحالف تاريخي مع الشعب المصري. كلام أردوغان يأتي غداة اختتام يومين من المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "المباحثات بين البلدين كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

https://twitter.com/rianru/status/1390590307956404224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1390590307956404224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fspace%2F1229091-D981D8B1D98AD982-virtual-telescope-project-D98AD986D8B4D8B1-D8A7D984D8B5D988D8B1D8A9-D8A7D984D8A3D988D984D989-D984D984D8B5D8A7D8B1D988D8AE-D8A7D984D8B5D98AD986D98A-D8A8D8B9D8AF-D8AED8B1D988D8ACD987-D8B9D986-D8A7D984D8B3D98AD8B7D8B1D8A9%2F
 

إقرأ ايضا

تعليق سعودي قوي عن المحادثات مع إيران

تعليق سعودي قوي عن المحادثات مع إيران

سلطنة عمان

دولة خليجية تحظر استقبال مواطني عدة دول بينها مصر

788iiio

الصين تصدر بيانًا عاجلًا بشأن الصاروخ المفقود

أخبار متعلقة

37974602_303

السودان: سد النهضة يهدد نصف السكان وهذا هو الحل الوحيد

8b81148e-0be0-445c-9423-267df2515edc

الخارجية تعلن بدء المفاوضات رسميًا مع تركيا

أرشيفية

سلطنة عمان تُدرج المصريين على قائمة الممنوعين من الدخول

مصر دخلت في فقر مائي

الحكومة تعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي الحاد

محمد مبروك

عبد الرحيم علي: هذا أغرب ما فعله المقدم محمد مبروك مع والدة الضابط الخائن محمد عويس

مصر وتركيا

تركيا توافق على شروط مصر لعودة العلاقات.. تعرف على أبرزها