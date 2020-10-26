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ساويرس: «اللي عايز يقاطع ياخد البندقية ويروح على إسرائيل»

ساويرس
ساويرس
 
الإثنين، 26-10-2020 03:27 م محمد فضل

رد رجل الأعمال  نجيب ساويرس على حملة مقاطعة مهرجان الجونة السينمائي بدعوى تكريم ممثل فرنسي داعم لتل أبيب بالقول: “اللي عايز يحارب ياخد بندقية ويروح إسرائيل”.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية، قد أصدر بيانا أعلن فيه مقاطعةه مهرجان الجونة الذي ينظم بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.

ونفى ساويرس مؤسس مهرجان الجونة في مداخلة تلفزيونية أن يكون تكريم الممثل الفرنسي نوعا من التطبيع، مضيفا “الراجل ده زار إسرائيل، الزيارة لا تعني تطبيع وصهيونية، ومينفعش نبقى عصبيين أكثر من أصحاب القضية نفسهم”.

وأضاف قائلا :”هو كل واحد بيروح يطبع ويصهين؟ الراجل لا قال إنه مع إسرائيل أو ضد القضية الفلسطينية، طيب ما نروح نشوف اللي بيطبعوا بجد يعني، اللي عايز يحارب ياخد بندقية وينزل على إسرائيل ويحارب”.
 

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