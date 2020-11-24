الثلاثاء، 24-11-2020
08:51 ص
إيمان هاني
روي
محمد عبد التواب
، صاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل
نجله المريض على كتفيه داخل إحدى محطات المترو
، تفاصيل الواقعة :" إنه كان متوجهًا
إلى علاج نجله الذي يعاني من ضمور في الناحية اليمنى".
وأضاف
"عبدالتواب" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي
" المذاع على
فضائية "دي إم سي
"، قائلا: "واحد قريبي اتصل بيا وقالي أن صورتك منتشرة
على مواقع التواصل، وأنا معرفش مين اللي صورلي هذه الصورة".
وتابع:
"بقالي 18 عام وأنا بذهب وأنا شايل ابني على رأسي حتى يتلقى العلاج، وعايز حد
يساعدني في علاجه ونفسي اطلع عمرة ويكون عندي بيت، وعملت قرض علشان أقدر أعالج ابني".