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أول تعليق لـ"رجل المترو" الذي يحمل نجله على كتفيه

صاحب الصورة المتداولة
صاحب الصورة المتداولة
 
الثلاثاء، 24-11-2020 08:51 ص إيمان هاني
روي محمد عبد التواب، صاحب الصورة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل نجله المريض على كتفيه داخل إحدى محطات المترو، تفاصيل الواقعة :" إنه كان متوجهًا إلى علاج نجله الذي يعاني من ضمور في الناحية اليمنى".
وأضاف "عبدالتواب" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "واحد قريبي اتصل بيا وقالي أن صورتك منتشرة على مواقع التواصل، وأنا معرفش مين اللي صورلي هذه الصورة".
وتابع: "بقالي 18 عام وأنا بذهب وأنا شايل ابني على رأسي حتى يتلقى العلاج، وعايز حد يساعدني في علاجه ونفسي اطلع عمرة ويكون عندي بيت، وعملت قرض علشان أقدر أعالج ابني".

 

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