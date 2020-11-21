فنان شهير عن طفولته: أنا حرامي قديم"

السبت، 21-11-2020
10:58 ص
إيمان هاني
كشف
الفنان كريم عبد العزيز
، كواليس من حياته الشخصية خلال فترة الطفولة والتي تسببت في
العديد من الكوارث بعائلته.
وقال
"عبدالعزيز" خلال حوار مع الإعلامية
وفاء الكيلاني
، ببرنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي
":
"فى موقف اضربت فيه كنت واقف في البكلونة وشوفت كلب غلبان ماشى ولونه أسود فنزلت
أخدته وطلعت جرى بيه على البيت، ولما والدتى سألتنى جيبته منين قلتلها ده كلب (جيرمان)
أخدته من واحد صاحبى والده في الشرطة".
وتابع:
"كل ما الكلب يكبر ديله بيلف، ووالدتى تقولى مفيش يابنى كلب (جيرمان) ديله بيلف
لغاية لما عضنى وكسر التليفزيونات، ومشيناه بقى لأن كمان والدتى كانت بتخاف من الكلاب،
وبعدين الكلب لو بقى صاحبى هي هاتضربنى إزاى".
ورد
كريم عبد العزيز
على سؤال الإعلامية، حول ميدالية المفتاح التي كان يملكها في منزلها؟،
ليجيب قائلا:" كنت عامل نسخة لكل مفتاح في البيت حتي الخزنة، ضاحكًا أن أصلا حرامي
قديم".
وعن
آخر كدبة قام بها الفنان، قال عبد العزيز:" والله يا أستاذة وفاء الواحد كدب كتير،
موضحا:" أنا مش كذاب ولكن لدي طريقتي التي أستطيع بها تحقيق ما أريد".