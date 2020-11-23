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أديب: الرئيس تعلم كيف يضبط أعصابه في إدارة هذا الملف

الإعلامي عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
 
الإثنين، 23-11-2020 07:46 ص إيمان هاني
أكد الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، أن أول ستة أشهر من تولي جو بايدن رسميا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون صعبة على كل من مصر والمملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية.
وأضاف "أديب" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هناك محاولات لإعادة ثورات الربيع العربية، ومحاولة من جانب الولايات المتحدة من خلال أداتي قطر وتركيا لإعادة تسويق جماعة الإخوان وإعادة دخولهم داخل المنطقة مرة أخرى.
وتابع: "لابد ان نشرح للولايات المتحدة من هو الإخواني، وأن مصر ضد الفكر الذي يحمله هذا التيار من أجل إقامة دولة دينية خاصة أن الدستور المصري ارتضى أن يكون مصر دولة مدنية لا يتم فيها الخلط بين الدين والسياسة"، مطالبًا من هذه الدول أن تتحلى بالصبر والحكمة.
وأردف: "الرئيس السيسي تعلم كيف يضبط أعصابه خاصة وهو يدير الأمور في الملف الإثيوبي والليبي، وأن يكون لديه صبر استراتيجي مع تحديد كل عناصر القوى، لأنه ليس من مصلحة مصر أو أي دولة عربية أخرى أن تدخل في صدام مباشر مع الولايات المتحدة".
 

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