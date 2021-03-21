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في ذكري الحرب

رسالة نارية من رغد صدام حسين للشعب العراقي

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
 
الأحد، 21-03-2021 06:28 م متابعات- أمينة عبد العال
وجهت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رسالة صوتية إلي الشعب العراقي تزامنا مع الذكري الـ18 للحرب الأمريكية علي العراق و التي أنهت حكم والدها في عام 1979 .
وقال رغد في رسالتها :" غطت غربانهم سماء العراق وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر، مضيفة أن العراق راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال، وهذه البوابة الشرقية الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام حسين".
 وأضافت :" لن نقبل لها أسماء جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراقيين ولن يبقوا في ذاكرة العراقيين".

 

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