رسالة نارية من رغد صدام حسين للشعب العراقي

الأحد، 21-03-2021
06:28 م
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت رغد ابنة الرئيس العراق
ي
الأسبق صدام حسين
رسالة صوتية إلي الشعب العراق
ي تزامنا مع الذكري الـ18 للحرب
الأمريكية علي العراق
و التي أنهت حكم والدها في عام 1979 .
وقال رغد في رسالتها :" غطت غربانهم سماء العراق
وملأت الأرض بخونتهم، نستذكر هذا اليوم بمرارة، لكننا لم ننس بأن الأمل بالله أكبر،
مضيفة أن العراق
راجع بإذن الله وبقوة، وكما نطمح بهمة الأبطال، وهذه البوابة الشرقية
الجميلة التي دافع عنها أبطالها حتى الشهادة وفي مقدمتهم والدي الرئيس الشهيد صدام
حسين".
وأضافت :" لن نقبل لها أسماء
جديدة أقل من ذلك، أسماء أرادوا بها تلويث تاريخه العريق الأبي، ستذهب معهم بغير رجعة
وستضيق الأرض عليهم كما جعلوها ضيقة على العراق
يين ولن يبقوا في ذاكرة العراق
يين".