إعلامية سعودية تستنفر وزارة الخارجية الإسرائيلية بتغريدة

الإثنين، 15-03-2021
10:09 ص
تسببت تغريدة للإعلامية السعودية تهاني الجهني
، على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر"، في استنفار وزارة الخارجية الإسرائيل
ية للرد
عليها.
وكتبت تهاني الجهني
المذيعة بقناة "الحدث":
"انتهيت من قراءة هذه الرسائل التي أشبه بمذكرات فيويلت شماش، والتي وصفت حال
اليهود في بغداد آنذاك".
وأضافت: "العراق
كان بلد الحضارات والآن العراق
بلد
التناحر الطائفي للأسف، كان اليهود بارعين في التجارة هناك وكان تعليمهم أفضل تعليم
ولا يزالون كذلك".
وعلق حساب "إسرائيل
بالعربية"، التابع للخارجية
الإسرائيل
ية على تغريدة تهاني الجهني
بالقول: "اليهود ساهموا في بناء العراق
الحديث".
وعلق حساب “إسرائيل
بالعربية”، التابع للخارجية الإسرائيل
ية على التغريدة بالقول:
“اليهود ساهموا في بناء العراق
الحديث”.
وصدرت النسخة العربية لرواية “رسائل فيوليت.. جولة في حياة
يهود بغداد” العام الماضي عن الدار العربية للعلوم “ناشرون”، وهي من تأليف فيوليت شماش٬
ونقلها للعربية علي شاكر.