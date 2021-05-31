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رئيس المخابرات يصل غزة ويتفقد المواقع المقترحة لإعادة الإعمار

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الإثنين، 31-05-2021 02:35 م

تفقد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ، اليوم الاثنين، المواقع المقترحة للبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.
وتوجه اليوم الاثنين، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية  إلى غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.
كان اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، قد بدأ أمس زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحث خلالها عدة ملفات في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.
والتقى اللواء عباس كامل خلال الزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شابات.
كما زار كامل أيضا رام الله، حيث يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان في استقباله مسؤولون فلسطينيون في غزة، قبل أن يجري لقاء مع قيادة حماس.
وتأتي زيارة رئيس المخابرات العامة في سياق جهود القاهرة، التي قادت إلى وقف إطلاق النار بغزة، في خطوة يجري تثبيتها عبر سلسلة من التحركات، وصولا إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.
 

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